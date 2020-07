Tutto pronto per l’ultimo anticipo del sabato di Serie A, con la sfida tra Milan e Bologna. Andiamo a vedere dove seguire il match di San Siro.

Torna in campo lo strabiliante Milan di Stefano Pioli, che questa sera alle 21:45 affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I rossoneri seguono l’Europa League dopo l’aggancio al Napoli, mentre il Bologna è pronto a dare il massimo nonostante la salvezza aritmetica.

Partiamo dai padroni di casa, con il Milan che ha sfruttato proprio un regalo del Bologna per agganciare il Napoli al sesto posto in classifica. Infatti i rossoneri adesso vedono sempre più vicino il ritorno in Europa, dopo una rincorsa partita dalla ripresa dal lockdown. Con la quarta vittoria negli ultimi cinque match, gli uomini di Pioli metterebbero ancora più pressione sul Napoli, impegnato nel match casalingo contro l’Udinese.

Mentre invece il Bologna, da questa stagione non ha più niente da chiedere. La squadra allenata da Mihajlovic è salva aritmeticamente ed è lontana dall’ultimo piazzamento valido per l’Europa League. I felsinei cercheranno di dare il massimo in queste ultime gare solamente per rimanere nella parte sinistra della classifica. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match.

Milan-Bologna, dove seguire la partita: Sky o Dazn?

L’ultimo anticipo del sabato di Serie A, tra Milan e Bologna, sarà offerto in esclusiva da Dazn. La piattaforma di streaming tedesca, come sempre offrirà l’ultimo match del sabato sera, con ampio pre-partita ed ultimissime da bordocampo.

Come sempre Dazn sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.

Per tutti i nuovi abbonati, sarà possibile usufruire del mese di prova gratuito offerto da Dazn. Nel mese di prova sono compresi anche tutti i match di Serie A. Basterà registrarsi con i propri dati ed il gioco è fatto. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a solamente 9,99€ al mese.

L.P.

