Afghanistan, aumenta lo spargimento di sangue nel Paese a causa delle violenze dei talebani. I numeri che arrivano dal Medio Oriente sono drammatici, con continue morti di persone innocenti. Ecco il bilancio ufficiale delle vittime.

129 vittime a 291 feriti totali. Tra cui donne e bambini, sia per l’uno che per l’altro dato. Come riporta la Nsc, ovvero il Consiglio di sicurezza nazionale, è questo il bilancio in 30 province afghane in un solo mese di violenze talebane.

Afghanistan, i numeri di morti e feriti del 2020 per violenze dei talebani

Il bollettino ufficiale diramato parla di attacchi suicidi, omicidi brutali e ordigni esplosivi che provocano morti e mutilazioni a tante famiglie innocenti. Una delle incursioni più sanguinose a tal proposito resta quella in provincia di Samnag dello scorso 13 luglio, dove nell’occasione morirono 11 persone, di cui quasi tutti civili, più 63 feriti.

L’Aihrc, ovvero l’Ong Afghanistan Independent Human Rights Commission, ha calcolato 1.213 civili morti da inizio 2020 a oggi. Fra cui 126 donne e 225 bambini. Sono invece 1.744 le persone innocenti che sono rimaste ferite e spesso anche mutilate.

Gli attacchi del terrorismo tabelano, tuttavia, sono diventati sempre più intensi negli ultimi mesi. L’accordo di tregua del resto c’è stato solo con gli Stati Uniti nei mesi scorsi, ma non ancora con il governo di Kabul dove continua lo spargimento di sangue.

