Covid-19, Speranza: “Stop agli arrivi da Serbia, Montenegro e Kosovo”. Il ministro della Salute ha aggiunto i tre Paesi alla lista delle provenienze a rischio

Per prevenire una nuova ondata di coronavirus diventa fondamentale proteggersi dai nuovi focolai che stanno scoppiando in diverse aree del mondo. Il caso più evidente è quello della comunità del Bangladesh a Roma, con centinaia di positivi provenienti da Dacca nelle ultime settimane. Sostanzialmente l’Italia, tolta la Lombardia, ha dei numeri attualmente positivi, con un indice di contagiosità riportato nei limiti in quasi tutte le regioni. Il pericolo quindi viene da fuori, come sottolineato anche dal ministro della Salute Roberto Speranza. Quanto accaduto anche in Cina, con tutti contagi da rientro, deve essere di insegnamento. Ecco quindi che la lista dei Paesi a rischio si allunga di giorno in giorno. Chiunque provenga da questi Stati o vi abbia transitato nel corso degli ultimi 14 giorni non può entrare in Italia.

Covid-19, Speranza: “Stop agli arrivi da Serbia, Montenegro e Kosovo”

Il ministro della Salute Speranza ha condiviso un post su Facebook poco fa, in cui aggiunge alla lista dei Paesi a rischio anche la Serbia, il Montenegro e il Kosovo.

“Nella nuova ordinanza che ho appena firmato, vengono aggiunti ai Paesi a rischio anche Serbia, Montenegro e Kosovo, che stanno vivendo un momento difficile per il Covid-19“.

Speranza poi ha aggiunto: “Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per non compromettere i progressi che abbiamo faticosamente ottenuto finora“.

