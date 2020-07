Di nuovo in carreggiata Max Biaggi dopo la rottura con Bianca Atzei circa 3 anni fa: paparazzato con un’altra donna, sembra essere sceso di nuovo in pista

Max Biaggi oltre ad essere notoriamente un pilota motociclistico è un vero e proprio latin lover. Originario di Roma, si è trasferito nel Principato di Monaco già da anni, ma durante la sua lunga carriera ha fatto stragi di cuori non indifferenti. Dopo la fine del matrimonio con Eleonora Pedron, sono tantissimi i nomi accostati a lui.

Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Anna Falchi sono soltanto alcuni dei nomi dei suoi flirt. Uno dei più importanti è stato con Bianca Atzei, con la quale è finita in malo modo circa 3 anni fa, in seguito ad un incidente del motociclista. La cantante milanese, infatti, rimase molto scottata dalla rottura, ma adesso ne è uscita vincitrice e frequenta un altro uomo: Stefano Corti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Belen pazzesca in giallo: spacco inguinale e super scollatura – VIDEO

Max Biaggi, chi è la nuova fiamma

Max Biaggi torna di nuovo in pista e lo fa prepotentemente in compagnia di una nuova donna. Sull’ultimo numero del magazine Chi sono stati pubblicati scatti del motociclista romano sulla banchina del porto di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Ma attenzione, in pista non era solo: Max Biaggi era in compagnia di una bellissima donna.

Si tratta di Francesca Semenza, attrice e modella di Milano, classe 1992. Gli anni che intercorrono tra i due sono 21, ma non sembra essere un problema per la coppia che, sembrerebbe, essersi formata almeno un anno fa.