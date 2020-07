La conduttrice e moglie di Totti, Ilary Blasi, ha postato uno scatto ‘incandescente’: poggiata sul bordo di una barca, mette il lato b in bella mostra

Ilary Blasi e Francesco Totti, insieme ai loro figli, stanno trascorrendo una vacanza a Capri. In questi giorni di relax la donna sta infiammando il web con i suoi scatti con indosso costumi che la rendono molto sensuale.

L’ultima foto, postata su Instagram, la vede poggiata su un lettino a bordo di una barca. Addosso solo un ampio cappello beige, due bracciali ed un costume davvero…’minimal’. Lo slip e la posizione in cui le viene scattata la foto risaltano il suo lato B che appare, quindi, in bella mostra. I suoi fan, e non solo, sono subito impazziti nel vedere lo scatto e l’hanno subito inondata di like e complimenti nei commenti. La foto in fondo all’articolo.

LEGGI ANCHE—> Gianluca Vacchi e Sharon, che gioia: diventeranno genitori – VIDEO

Ilary Blasi torna più in forma che mai, pronti due programmi per lei

Secondo le notizie delle ultime settimane, che vedono le reti intente a programmare la prossima stagione televisiva, Ilary Blasi è pronta a tornare più in forma che mai per condurre due nuovi programmi.

Il primo pare possa essere L’Isola dei famosi. Il secondo programma invece sarebbe lo Show dei record da presentare insieme all’attore Claudio Amendola. Ricordiamo che la Blasi, dopo aver condotto con successo il Grande Fratello Vip, si era presa una pausa dalla tv.

Visualizza questo post su Instagram 15/07/2020……Capri Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 15 Lug 2020 alle ore 1:14 PDT

LEGGI ANCHE—> Raffaella Fico e Giulio Fratini: la sua nuova fiamma – FOTO