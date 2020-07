Per la prossima sessione di calciomercato, l’Inter vuole regalare ad Antonio Conte un grande colpo a centrocampo. Si punta ad un clamoroso ritorno

La prima stagione in nerazzurro di Antonio Conte può considerarsi positiva. Nonostante sia ancora ampio il gap con la Juventus, l’Inter ha messo a segno alcuni colpi di mercato molto importanti, che potrebbero portare i loro frutti nei prossimi anni. La classifica parla chiaro: i bianconeri sono ormai lanciati verso il nono campionato consecutivo. L’obiettivo degli uomini di Conte e mantenere quantomeno il secondo posto.

Per la prossima sessione di calciomercato, l’Inter punterà a rinforzarsi ulteriormente. Marotta vuole regalare al proprio tecnico i giocatori giusti e funzionali al suo progetto. Dopo il colpo Hakimi, arrivato a seguito di un’ottima stagione al Borussia Dortmund, si punta a rinforzare il centrocampo. Oltre al nome di Sandro Tonali, è spuntata anche l’idea di un clamoroso ritorno.

POTREBBE INTERESSA ANCHE >>> Mondiali 2022 in Qatar, la FIFA ha ufficializzato il calendario: tutte le date

Calciomercato Inter, l’obiettivo è Zaniolo: possibile lo sconto

Due anni fa, l’Inter metteva a segno una mossa di mercato che, alla lunga, non ha portato ai risultati sperati. Nainggolan a Milano, in cambio di Zaniolo e conguaglio economico. Al momento, il belga è tornato a Cagliari, mentre il centrocampista italiano è esploso a Roma, ed è tra i talenti maggiormente ambiti in Europa. Su di lui, tra gli altri club, ci sarebbero proprio i nerazzurri. Come riporta il Corriere della Sera, per la prossima sessione di calciomercato, Marotta lavora per un clamoroso ritorno nella squadra che lo ha fatto crescere.

Il giocatore è felice a Roma, e difficilmente si sposterà l’anno prossimo. Inoltre, i giallorossi lo hanno blindato, e non lo lasceranno partire a meno di offerte clamorose. Dalla loro, però, i nerazzurri hanno una percentuale sulla futura rivendita del 20%. Questa potrebbe essere sfruttata per ottenere un maxi sconto sul prezzo del cartellino di Nicolò Zaniolo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfida al Bayern per un esterno