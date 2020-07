Belen pazzesca in giallo: spacco inguinale e super scollatura per la fantastica argentina che conferma di essere incantevole.

E’ davvero incantevole e Belen Rodriguez conferma ancora una volta di essere tra i volti femminili più attraenti e corteggiati della tv italiana. La ragazza di Buenos Aires si è messa ormai alle spalle la storia d’amore con Stefano De Martino e attraversa un momento fantastico con la sua nuova fiamma, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi.

I due sono ormai inseparabili e dimostrano un grandissimo affiatamento nonostante il breve periodo della loro love story. A conquistare tutti, però, ci pensa ancora una volta Belen che sta letteralmente infiammando Instagram con scatti sempre molto intriganti e video super. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Belen, il vestito è esagerato: che spacco!

Nelle ultime Storie pubblicate sulla propria pagina Instagram, Belen appare in tutto il suo splendore con una mise particolarmente provocante. L’argentina indossa un abito giallo con spacco inguinale e scollatura mozzafiato, che lasciano pochissimo spazio all’immaginazione.

La modella, conduttrice televisiva, showgirl e attrice sudamericana è in formissima e mette in mostra un corpo pazzesco. I suoi follower, che al momento ammontano addirittura a 6,8 milioni, apprezzano particolarmente e immediatamente hanno inondato la sua pagina con like e complimenti di ogni tipo.

Per l’ennesima volta, dunque, Belen ha riscosso un grandissimo successo e dimostrato di essere particolarmente amata dal popolo maschile dei social network. Ecco le 2 Storie apparse da poco sulla pagina Instagram della 35enne argentina:

