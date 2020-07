Domenica, è ricominciata la guerra tra Armenia e Azerbaigian dopo un breve periodo di pace. Ci sono già almeno sedici vittime, tra cui alti ufficiali dell’esercito di entrambi i paesi.

È purtroppo ricominciato il conflitto armato tra Armenia e Azerbaigian. A partire dalla giornata di domenica infatti, gli eserciti delle due nazioni hanno ripreso a combattere sulla frontiera settentrionale che accomuna i due paesi. Il primo bilancio, parla di 16 vittime in appena tre giorni. In particolar modo nella giornata di martedì, 12 persone sono rimaste uccise negli scontri a fuoco.

Karim Valiyev, Ministro della Difesa azero, ha dichiarato che tra le vittime ci sono anche due alti ufficiali dell’esercito. L’Azerbaigian ha inoltre accusato l’Armenia di aver ucciso un civile durante il bombardamento di un villaggio situato nella regione di Tovuz. Dal canto suo, l’Armenia ha rispedito le accuse al mittente, affermando che le forze dell’esercito azero hanno attaccato la popolazione civile della città di Berd tramite l’utilizzo dei droni.

Guerra tra Armenia e Azerbaigian, le accuse tra i due stati mentre l’Occidente chiede di deporre le armi

I due stati si sono già combattuti per sei anni in una cruenta guerra che ha portato alla morte di oltre 30 mila persone. E dopo un breve periodo di pace, il conflitto militare tra azeri e armeni è adesso ricominciato. Stati Uniti e Unione Europea hanno lanciato un appello alle due nazioni affinché questo conflitto finisca il prima possibile. Anche la Russia di Vladimir Putin ha fatto altrettanto, potendo contare su eccellenti rapporti diplomatici con entrambi i paesi.

Secondo l’opinione di Elhan Shahinoglu, politologo azero, la guerra tra le due parti non si può più fermare, in quanto l’uccisione di alti ufficiali dell’esercito ha dato il via a un’escalation che difficilmente adesso avrà fine. Diversa invece l’analisi dello studioso armeno Hakob Badalyan. Secondo quest’ultimo invece, un’intesa tra le due parti per evitare il prosieguo di una nuova guerra è invece possibile. Questo perché a suo parere le due nazioni sono consapevoli del fatto che il protrarsi di un nuovo conflitto danneggerebbe entrambi i paesi in modo irreversibile.

