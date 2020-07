Dopo poco più di un anno dalla fine dell’ultima relazione, Raffaella Fico è stata paparazzata in compagnia di un nuovo uomo: Giulio Fratini sembrerebbe essere la nuova fiamma

Soltanto un anno è passato dalla rottura di Raffaella Fico con Alessandro Moggi. L’ex compagna di Mario Balotelli – nonché mamma di Pia – è stata paparazzata dal magazine Chi in compagnia di un nuovo uomo. Un appassionato bacio su di un balcone di un hotel a Positano, incastra la modella napoletana e la porta allo scoperto.

Giulio Fratini è il fortunato uomo che ha passato un weekend con Raffaella Fico a Positano, solo loro due senza Pia che con ogni probabilità sarà rimasta con papà SuperMario.

Giulio Fratini: chi è l’imprenditore fiorentino fotografato con la Fico

Eccola qui la nuova fiamma di Raffaella Fico, come mostrato in copertina del magazine Chi, in uscita il 15 luglio. Si tratta del ricco e giovane Giulio Fratini, imprenditore fiorentino appena inserito nella lista Forbes dei cento talenti under 30. L’imprenditore è infatti erede di una famiglia facoltosa: suo nonno Giulio è il fondatore del marchio di jeans Rifle; suo padre Sandro è proprietario di una catena di hotel, Wtb Hotels.

Non è tutto, suo padre Sandro possiede la collezione d’orologi più grande al mondo: 2 mila orioli, valutati circa un miliardo di euro. Un uomo dunque con una grossa famiglia alle spalle che porta avanti importanti affari e con il quale è sbocciato l’amore di Raffaella Fico.