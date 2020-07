Inghilterra, arriva il Gin della Regina Elisabetta: il prodotto esclusivo. La bevanda preferita di sua maestà diventa un prodotto di esportazione

Una notizia di colore arriva dall’Inghilterra e più precisamente da Buckingham Palace. Dopo le controversie di Harry e Meghan, che hanno abbandonato il casato reale per trasferirsi in California, e gli scandali sessuali di Epstien che hanno coinvolto il principe Andrea, ora ci si mette anche la Regina. Nessun problema per Elisabetta II ma solo una passione sconfinata per il Gin. La bevanda alcolica, oltre ad essere la preferita di sua Maestà, diventerà anche un prodotto di esportazione.

Il gin verrà prodotto con le erbe provenienti dal giardino della residenza londinese della “Queen“, a base di bacche di biancospino, verbena di limone, foglie di gelso e foglie di alloro.

L‘infuso dalla gradazione del 42% viene messo sul mercato al “modico” prezzo di 40 sterline (circa 50 euro).

Il sito web del Royal Collection Trust descrive il gin come “il perfetto dissetante estivo“. Il metodo di servizio raccomandato è “versare una parte del gin in un bicchiere pieno di ghiaccio prima di rabboccare con tonico e guarnire con una fetta di limone”.

Il nome ufficiale del prodotto è “A small batch – Dry gin” e per ora potrà essere acquistato solo online attraverso ordinazione. Tra l’altro come riferito dall’ex chef della casa reale, Darren McGrady, il cocktail preferito da Elisabetta è proprio a base di Gin, gustato solitamente a metà mattinata nelle calde giornate estive.

La bevanda sarà venduta in una splendida bottiglia trasparente ornata con lineamenti turchese ed una corona incastonata a base di fiori. per rifinire l’ornamento ci sarà anche un tappo dorato davvero di classe. Le vendite dovranno rimpinguare le casse reali, fiaccate dalla chiusura di Buckingham Palace per l’emergenza coronavirus. Non va dimenticato infatti che l’impatto del turismo è basilare per i conti della Regina. Un buco che al momento si aggirerebbe attorno ai 30 milioni di euro.

