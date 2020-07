Il coronamento di una felice relazione tra Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca: presto diventeranno genitori, svelato anche il sesso del bambino

Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi sono una coppia ormai da tempo. Sempre sorridenti insieme su Instagram, tra video di TikTok e gite in giro per il mondo. La modella venezuelana e l’imprenditore italiano sono stati parecchio contestati per la differenza d’età che c’è tra i due: 25 anni lei e 52 anni lui, sono 27 gli anni che separano la coppia.

Se è vero che l’età è solo un numero, la coppia è andata avanti per la propria strada fino ad annunciare la prima gravidanza. I due si sono conosciuti nel 2018 sul set di un video musicale dell’imprenditore italiano, noto per i suoi numerosi e divertenti balletti. Sharon, dal Venezuela si è poi trasferita a Bologna per amore di Gianluca Vacchi.

L’annuncio del sesso del bambino di Gianluca Vacchi e Sharon

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca diventeranno presto genitori. La coppia aveva già annunciato la gravidanza tempo fa ma adesso hanno rivelato il sesso del bambino in grembo. Con un elicottero che sorvola un magnifico prato, la coppia ha voluto scoprire e rivelare ai loro followers se si tratta di un bambino o di una bambina.

Fumata rosa: la polvere che rilascia l’elicottero dice che la primogenita Vacchi sarà una bambina. Resta soltanto da scoprire il nome che la coppia vorrà dare alla loro prima figlia.