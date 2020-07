Italia, l’Istat tira il bilancio demografico nel Paese. Secondo quanto si evince, calano gli stranieri del 2019 rispetto all’anno precedente ma soprattutto continua la fuga di italiani all’estero. Emerge un dato interessante anche per quanto riguarda i ‘nuovi italiani’ dal 2015 a oggi.

Calano gli immigrati in Italia e diminuiscono anche gli stessi italiani. Come riporta l’Istat, l’istituto nazionale di statistica, è questo lo scenario odierno per quanto riguarda il Bel Paese. I dati, studiati per tirare le somme di un bilancio demografico, prendono in considerazione il 2019.

Italia, il bilancio demografico dell’Istat

Secondo quanto emerge, nell’anno in uscita il numero di stranieri nati nel nostro Paese è pari a 62.944. Ovvero il 15% del totale dei nati rispetto all’anno precedente, con un calo di 2.500 unità che rappresenta il -3,8%. Sono soprattutto Nord-over e Nord-est ad accogliere questi nuove vite, rispettivamente con un 21.1 e un 21.2%. I ‘nuovi cittadini italiani’, dal 2015 a oggi, sarebbero complessivamente oltre 766 mila.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, sbarcati 28 immigrati positivi al porto di Roccella Jonica

Per quanto riguarda invece gli italiani che scappano all’estero, la statistica è inquietante poiché si registra un’impennata del 39.2% rispetto all’anno precedente. Ma c’è un dato – spiega l’Istat – che ‘falsa’ questo valore totale: ovvero gli stranieri che acquisiscono la cittadinanza italiana. I quali, dopo non molto, decidono di emigrare nuovamente in altre località o nei Paesi di origine.

Leggi anche —-> Classifica migliori Università italiane: Bologna in avanti, male Napoli