È polemica per una frase pronunciata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala nel corso di una diretta Facebook riguardo gli stipendi dei dipendenti milanesi

Non hanno mancato di sollevare una polemica le parole che il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha pronunciato durante una diretta Facebook. Ospite della pagina InOltre-Alternativa progressista, il primo cittadino milanese si stava confrontando sui problemi legati al costo della vita. Durante la diretta Sala ha dichiarato che ritiene essere un’ingiustizia la parità di stipendi per i dipendenti pubblici di diverse regioni. A motivare la convinzione del sindaco sarebbe il differente costo della vita che ricade su un dipendente di milano e ad esempio uno di Reggio Calabria.

Le polemiche per le dichiarazioni del sindaco di Milano Beppe Sala

La frase pronunciata dal sindaco di Milano ha immediatamente sollevato un vespaio di polemiche. Enzo Amendola, ministro per gli Affari europei, ha escluso categoricamente l’ipotesi di salari differenti nella Pubblica amministrazione in base alla regione. Secondo il ministro infatti “il problema non è rappresentato dalle gabbie salariali“, ma la priorità è quella di trasformare la pubblica amministrazione. Contro tale ipotesi si è scagliata anche utilizzando i social Wanda Ferro, onorevole di Fratelli d’Italia che attacca il sindaco Sala accusandolo di voler introdurre appunto le gabbie salariali. La deputata della Meloni è infatti convinta che per un rilancio dell’occupazione al meridione occorre piuttosto trovare metodi per incentivare le aziende. L’ipotesi di stipendi diversi in base alla regione d’appartenenza quindi è totalmente bocciata. L’invito che l’onorevole Ferro rivolge a Sala è quello di provare a parlare direttamente ad un lavoratore calabrese. Ovvero spiegargli perché, costretto magari anche a lasciare la Calabria per curarsi, “non merita lo stesso stipendio di un collega del nord solo perché vive in una regione dove il costo della vita è più basso“.

