A Istanbul, in Turchia, il governo ha deciso di far tornare Santa Sofia una moschea. Poco fa, il Papa Francesco si è espresso sul tema

Per oltre un millennio, Santa Sofia è stata la principale basilica del cristianesimo ortodosso. Dopo la presa turca di Costantinopoli, questa diventò moschea fino a quando, nel 1934, Ataturk decise di convertire il sito in museo. In questi giorni, il governo turco ha annunciato la decisione unilaterale di far tornare Santa Sofia una moschea.

Dopo che tante figure si sono espresse a riguardo, anche Papa Francesco ha rotto il silenzio durante l’Angelus domenicale. “Penso ad Istanbul e a quello che è successo a Santa Sofia” commenta il pontefice: “Sono molto addolorato“. Prima di queste brevi ma eloquenti parole con le quali il Papa si è espresso, diverse figure del mondo cristiano lo avevano criticato per la mancata presa di posizione.

Santa Sofia, non solo Papa Francesco: la posizione del mondo cristiano

La decisione presa dal governo turco fa parecchio discutere. La basilica di Santa Sofia torna moschea, dopo che – per quasi un secolo – è stata un museo. Prima del commento di Papa Francesco rilasciato poco fa, tantissime figure appartenenti al mondo cristiano avevano espresso la loro opinione sulla decisione presa. A partire dal patriarca di Costantinopoli Bartolomeo, che ha così parlato nei giorni scorsi. “Santa Sofia è il centro vitale in cui Oriente ed Occidente si incontrano” commenta: “La decisione di farla tornare moschea, dividerebbe i due mondi“.

Inoltre, come riportato da l’Osservatore Romano, il patriarca ha definito questa decisione come: “Un’azione che porterà milioni di cristiani contro l’Islam“. Anche in Russia, la Chiesa ortodossa si è espressa con poche parole: “Grande pena e dolore per quanto deciso“. Infine, dal patriarcato di Mosca parlano di un: “Colpo molto pesante per la religione ortodossa“.

