Il famoso trapper Ghali, è stato aggredito da una sua giovane fan quando è tornata a casa. La giovane appena lo ha visto rientrare, ha iniziato a inveire contro di lui, distruggendo tutto quello che aveva intorno.

Una vicenda che ha dell’incredibile quella accaduta al famoso trapper Ghali. Il rapper è infatti rientrato ieri nella sua abitazione a Milano intorno alle 22. Il problema è che in quel momento, nella sua casa c’era già qualcun altro.

Una sua giovane fan di Benevento è infatti riuscita ad introdursi nel suo giardino, scavalcando il cancello d’ingresso. Secondo quanto riporta “MilanoToday”, la giovane avrebbe aspettato il rientro del cantante. Nel momento in cui Ghali è tornato a casa e stava parcheggiando l’auto, la ragazza ha dato il via a una vera e propria devastazione. Ha infatti iniziato a distruggere tutto quello che aveva a portata di mano, sotto lo sguardo incredulo del trapper.

La ragazza gli ha poi anche lanciato addosso una bottiglietta che per fortuna non lo ha centrato

Leggi anche: Napoli, rapina nei pressi della Stazione Centrale: accoltellati padre e figlio

Ghali, i carabinieri sul luogo per arrestare la furia distruttrice della giovane fan

Questi ha poi immediatamente chiamato i carabinieri che lo hanno raggiunto insieme a un’ambulanza del 118. Una volta arrivati, le forze dell’ordine di Corsico hanno immediatamente immobilizzato e messo sotto arresto la giovane fan. Questa è stato poi portata all’ospedale di San Carlo per i necessari accertamenti riguardo la sua condizione psicologica. In seguito, dopo essere stata sottoposta alle visite mediche, è stata rilasciata.

Adesso è stata denunciata per violazione di domicilio e danneggiamento. Da quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, la giovane non era un haters del cantante ma una sua fan. Difficile dunque capire i motivi che l’hanno portata a scagliarsi prima contro l’automobile di Ghali, e in seguito a spaccare tutti i vasi che si trovavano in giardino.

Per fortuna il cantante non ha riportato nessun tipo di danno fisico e ha preferito evitare di rilasciare qualunque commento ai giornalisti.

Leggi anche: Covid-19, blitz in spiaggia libera: multe salatissime ai bagnanti