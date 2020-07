Coronavirus, l’Italia è pronta a richiudere zone a rischio: il ministro Boccia lancia l’allarme. “Lo stato di emergenza è la nostra Arca di Noè”, riferisce il politico.

Coronavirus, l’Italia è pronta a chiudere nuove zone in caso di necessità. Lo ribadisce a gran voce Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali e le autonomie, intervenuto quest’oggi ai microfoni de Il Messaggero. Anche perché c’è un grosso errore d non commettere: sottovalutare la minaccia ancora vigente.

Coronavirus, il ministro Boccia lancia l’allarme

E per lasciar intendere la gravità della situazione, il politico usa una metafora forte. Fortissima. Ovvero: “Lo stato di emergenza è la nostra Arca di Noè”. Perché “fino a quando il Covid-19 sarà in circolazione potranno sempre servire misure eccezionali per lavoratori, imprese, sanità, scuola e per ogni comparto su cui governo, regioni ed enti locali sono chiamati a dare risposte quotidiane”.

La preoccupazione del ministro nasce anche dalla leggerezza generale, nata soprattutto da dichiarazioni spregiudicate pronunciate direttamente da alcuni medici: “Hanno fatto male alcune esternazioni che per quanto fondate e non ho alcun dubbio a considerarle tale, hanno potuto influenzare la gente e far credere che sia tutto finito”.

Boccia dunque invita alla massima prudenza, anche perché un eventuale passo indietro sarebbe fatale: “Se l’epidemia torna a dilagare rischiamo di non poterci rialzare più. Chi non usa la mascherina nei luoghi in cui è obbligatoria o partecipa ad assembramenti è un irresponsabile. E chi lo giustifica è peggio di lui”.

