Sony, Playstation intera viene costruita ad una velocità assolutamente pazzesca grazie ad un nuovo stabilimento della casa nipponica.

Ormai siamo agli sgoccioli per quanto concerne il passaggio alla prossima generazione di console da gaming. A novembre di quest’anno, infatti, Sony dovrebbe annunciare PlayStation 5 e Microsoft la nuova Xbox Series X. Eppure le attuali console continuano a vendere e anche parecchio, perché gli utenti cambiano le vecchie, perché nuovi avventori vogliono sfruttare i ribassi e perché qualcuno in estate vuole coccolarsi senza dissanguarsi con viaggi all’estero. Anche per questo motivo, e probabilmente tenendo in considerazione la domanda prossima che dovrà affrontare, Sony ha creato un nuovo tipo di linea di produzione. E i risultati sarebbero a dir poco sorprendenti data la complessità e la fragilità dell’hardware di cui stiamo parlando, per non parlare della velocità di produzione. Potrebbero esserci interessanti sviluppi in futuro.

Sony, Playstation costruite in 30 secondi nel nuovo stabilimento

Sia per fronteggiare i problemi relativi al COVID-19 che per sperimentare con un nuovo modello di produzione, Sony ha deciso di avviare un nuovo modello produttivo. La sperimentazione è avvenuta in un centro proprio in Giappone, precisamente nella baia di Tokyo. Qui, riporta il giornale giapponese specializzato Nikkei, la produzione sarebbe a livelli incredibili. Con 36 robot e appena 2 operatori in carne ed ossa, Sony riuscirebbe a produrre una PlayStation 4 ogni 30 secondi, 2 al minuto. Una produzione enorme, che potrebbe essere interessante proprio per quanto detto prima. A breve, infatti, la casa nipponica inonderà il mercato con la PS5 e avere un ritmo produttivo così alto potrebbe significare un ottimo moto per superare la concorrenza americana di Microsoft che dovrà combattere come al solito col marchio asiatico.

