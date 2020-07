Tutto pronto per il posticipo delle 21:45 tra Verona ed Inter. Andiamo a vedere dove assistere al match di Serie A in Tv e streaming.

Stasera si chiude la 31esima giornata di Serie A, che vede in campo il Verona di mister Juric contro l’Inter di Antonio Conte. Due squadre un pò in affanno dalla ripresa del campionato, con l’Inter che ha trovato una clamorosa sconfitta contro il Bologna ed il Verona che viene dallo stop contro il Brescia.

Partiamo dai padroni di casa. Gli Scaligeri sono in afafnno dalla ripresa del campionato, con solamente quattro punti nelle ultime quattro partite. Infatti l’unico successo è arrivato contro il Parma di mister d’Aversa. La scorsa settimana gli uomini di Juric sono usciti sconfitti dalla sfida del Rigamonti contro il Brescia e contro i nerazzurri proveranno a riscattarsi.

L’Inter invece è la grande delusa di questa ripresa. Infatti la scorsa settimana gli uomini di Conte avevano l’opportunità per accorciare sulla Lazio, ma sono usciti sconfitti dal match casalingo contro il Bologna. I biancocelesti però, sono incappati nella seconda sconfitta consecutiva e quindi i nerazzurri potranno riportarsi ad una lunghezza dal secondo posto. Così il mister pugliese si affiderà alla coppia d’attacco Lautaro-Lukaku per il riscatto.

Verona-Inter, dove vedere la partita: Sky o Dazn?

Il posticipo della 31esima giornata di Serie A sarà trasmesso da Sky. La pay-tv di Rupert Murdoch trasmetterà il match del Bentegodi sui canali dedicati: Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, al canale 251 del satellitare.

Come per ogni match trasmesso da Sky, la partita sarà visibile anche in diretta streaming. Infatti la pay-tv mette a disposizione, gratuitamente per tutti gli abbonati, la piattaforma SkyGo. Scaricando l’applicazione, il match sarà visibile su tutti i device: dallo smartphone al tablet, fino al Laptop.

Da quest anno, inoltre, i match trasmessi da Sky saranno trasmessi anche su un’altra piattaforma di streaming. Stiamo parlando di NowTv, servizio di Sky, che permetteràa gli utenti di vedere tutta la Serie A a solamente 9,99€ al mese. I nuovi utenti potranno usufruire del mese di prova gratuito, per poi decidere se attivare o meno il servizio.

L.P.

Per altre notizie sul mondo del Calcio, CLICCA QUI !