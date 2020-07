Verona-Inter 2-2: highlights, voti e tabellino della partita che ha chiuso la 31esima giornata di Serie A al ‘Bentegodi’. Cinte stecca ancora



Verona-Inter 2-2: ennesimo passo falso nerazzurro e anche il terzo posto ora è a rischio. Partenza da incubo per la squadra di Conte che nei primi venti minuti non entra praticamente in campo. Passano meno di 120 secondi e Lazovic scherza con Skriniar saltandolo facilmente prima di battere Handanovic. Poi il palo di Veloso con una gran botta da fuori e altre due occasioni oper Dimarco e Stepisnki che finalmente svegliano i nerazzurri.

La sveglia vera però suona ad inizio ripresa ed è merito di Candreva. Prima il centrocampoista è lesto a riprendere una respimnta del palo su conclusione di Lukaku. Poi un suo cross è deviato da Dimarco e spiazza Silvestri. Ma quando sembra che il Verona abbia esaurito le forze, l’ennesima distrazione difensiva costa il pari con un preciso sinistro di Veloso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso scambio con il Chelsea per Jorginho

Verona-Inter: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 2′ Lazovic (V), 48′ Candreva (I), 54′ aut. Dimarco (I)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani 6, Gunter 6, Kumbulla 5.5 (84′ Empereur sv); Faraoni 6, Amrabat 6.5, Veloso 6.5, Dimarco 6.5 (66′ Adjapong); Pessina 6, Lazovic 6.5 (84′ Verre sv); Stepinski 5.5 (54′ Di Carmine 6). All. Juric 6.5

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; Godin 6, de Vrij 6, Skriniar 5; Candreva 6.5, Brozovic 5.5 (70′ Vecino sv), Gagliardini 6, Young 5.5; Borja Valero 6 (88′ Eriksen); Sanchez 6, Lukaku 7 (77′ Lautaro Martinez sv). All. Conte 6.

AMMONITI: Dimarco (V), Gunter (V), Amrabat (V), Borja Valero (I), Young (I)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Verona-Inter >>>