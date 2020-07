Continua l’emergenza Coronavirus nel mondo, con ben 12 milioni di casi accertati. Boom di contagi in Oklahoma, Usa, dopo il comizio di Donald Trump.

Non è ancora conclusa l’emergenza Coronavirus nel mondo. Infatti secondo i numeri della John Hopkins University, che dall’inizio della pandemia monitora l’andamento del virus nel mondo, adesso sono 12 i milioni di casi accertati in tutto il mondo. Una situazione che deve essere monitorata costantemente, visto che in alcuni paesi come gli Usa i contagi giornalieri sono ancora altissimi.

Infatti, nella giornata di ieri, nel paese a stelle e strisce sono stati ben 55mila i nuovi contagi nell’ultimo bollettino medico. Tra gli stati più colpiti troviamo soprattutto il Texas, che ha fatto registrare un nuovo record di morti. Nello stato della stella solitaria, infatti, sono ben 98 i decessi in solamente 24 ore. Così il bilancio delle vittime in Texas raggiunge quota 2.813, con un tasso di contagio che ha raggiunto il 15%.

Coronavirus nel mondo: picco di contagi in Oklahoma, nuovo record di decessi per il Brasile

A peggiorare la situazione negli Usa ci ha pensato l’ultimo comizio di Donald Trump. Infatti dopo un comizio del tycoon in Oklahoma, sono aumentati i contagi nello stato americano. Infatti la conte di Tulsa, città in cui si è tenuto il comizio, sono stati registrati 261 nuovi casi. Il direttore del Dipartimento della Salute di Tulsa, Bruce Dart, ha affermato che negli ultimi due giorni ci sono stati quasi 500 casi. Lo stesso Dart non ha citato esplicitamente la convetion tenuta da Trump, ma rilegato le cause del boom di contagi agli “eventi” delle ultime settimane.

Mentre invece la situazione sembra ancora grave in Brasile, dove ci sono stati 1.223 vittime nelle ultime 24 ore. La curva dei contagi nel paese sudamericano non si arresta, con il virus che è arrivato a colpire anche il presidente Jair Bolsonaro, che nelle settimane precedenti aveva banalizzato sulla pericolosità del virus. Il numero complessivo dei contagi nel paese adesso è salito a 1.713.160, mentre il totale delle vittime ha raggiunto quota 67.694. Continua ad essere stabile anche il tasso di letalità bloccato al 4%.

