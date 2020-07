Dalla conferenza delle Regioni sulle norme da seguire per la Fase 3 del coronavirus spuntano due nuove concessioni: tornano le riviste dai barbieri e si potrà giocare a carte nei bar

Diverse sono le novità spuntate fuori dalla conferenza delle Regioni riguardo le linee guida da mantenere e rispettare nella fase 3 dell’epidemia da coronavirus.

Due in particolare sono state annunciate dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, che ha parlato della possibilità di consultare riviste, quotidiani e materiali simili presso le varie strutture come barbieri, parrucchieri, centri ed uffici.

Nei circoli creativi e nei bar invece si potrà tornare a giocare a carte purché si indossi la mascherina, si igienizzino più volte le mani e che si rispetti al tavolo la distanza di un metro tra i partecipanti. Si consiglia, inoltre, di sostituire più volte i mazzi usati con altri nuovi.

Coronavirus Fase 3, annullati i fuochi del Redentore di Venezia

Nonostante, per certi versi, si cerchi di tornare gradualmente alla normalità, periodicamente arrivano brutte notizie in merito soprattutto all’annullamento di grandi eventi nazionali e non solo. La festa del Redentore di Venezia è l’ultima in tal senso.

Il sindaco Luigi Brugnaro su Twitter ha scritto un lungo e preciso messaggio con il quale ha annunciato l’annullamento dell’evento previsto per la terza settimana di luglio: “Chiedo scusa ma, per colpa degli ultimi dati, siamo costretti ad annullare lo spettacolo pirotecnico del Redentore. Non si può mettere a rischio la salute dei cittadini in questo momento. Avevamo pensato a diverse cose per limitare il flusso ed avevamo messo su un dispositivo per prenotare le barche. Ci abbiamo provato fino in fondo, ma è una questione di coscienza: non me la sento. Mi prendo la responsabilità della decisione”.

