Un tragico incidente è avvenuto a Roio, in provincia de L’Aquila, quando un trentottenne ha perso la vita per una caduta dalla bicicletta

Brutta vicenda quella che ha colpito le strade in provincia de L’Aquila dove, precisamente a Roio, un 38enne ha perso la vita a causa di un incidente. L’uomo era in bici con gli amici quando è caduto battendo la testa in modo molto violento. Il resto del gruppo ha proseguito senza accorgersi di nulla, ma quando non lo ha visto più è andato alla sua ricerca. Nel tornare indietro, lo hanno trovato a terra inerme.

L’Aquila, le cause dell’incidente poco chiare

Vista la situazione sono stati chiamati subito i soccorsi immediatamente e poco dopo sul posto sono arrivati polizia, 118 e vigili del fuoco. I sanitari, però, non hanno potuto far altro che constatare la morte. Le forze dell’ordine stanno lavorando per capire quali sono state le cause che hanno portato al tragico evento. Intanto, la salma del ragazzo è stata consegnata ai suoi familiari.

Sta di fatto, comunque, che indipendentemente dal motivo scatenante, la sicurezza dei ciclisti sulle strade italiane è minima. Negli ultimi anni i frequenti incidenti, molto maggiori di quelli che vedono coinvolti altri mezzi, hanno fatto scattare l’allarme. I pericoli sono causati da diversi fattori che ruotano attorno alla questione della scarsa sicurezza delle strade. I motivi risiedono nel suolo malmesso, nella pessima pianificazione urbana in favore di mezzi deboli e pedoni e nella carenza di misure e norme.

