Una grande novità per Instagram. Con l’ultimo aggiornamento, sarà possibile fissare in cima i commenti migliori sotto un post

Il social network più amato ed utilizzato è sicuramente Instagram. Vero e proprio contenitore di video, foto e stories di pochi secondi, può contare miliardi di utenti in tutto il Mondo. Il punto di forza del colosso di Zuckerberg è la possibilità di seguire – allo stesso modo – i propri amici stretti così come il calciatore o l’attore di Hollywood.

Gli sviluppatori del social network continuano a lavorare per implementare nuove funzioni su Instagram, e renderlo ancora più unico e completo. Poco fa, tramite un post, è stato annunciato un aggiornamento che sicuramente farà piacere a chi riceve tanti commenti. Nascono i “Pinned Comments“, ossia la possibilità di fissare i commenti preferiti sotto una foto o un video in cima, così che tutti possano leggerli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amazon Prime Video, l’ultima novità strizza l’occhio a Netflix

Fissare un commento sotto un post di Instagram in cima sarà molto semplice. Come comunicato dal social network stesso su Twitter, basterà scorrere dal commento selezionato verso sinistra. Dopo l’aggiornamento, oltre alle classiche funzioni ‘rispondi’, ‘segnala’ ed ‘elimina’, spunterà anche una puntina. Cliccandoci sopra, si potranno fissare fino ad un massimo di 3 commenti a post.

L’obiettivo di Instagram è quello di mettere in risalto i commenti positivi sotto le foto o i video, nascondendo tutte le frasi discriminatorie, di abuso e di disinformazione. L’autore del commento che viene fissato in alto, inoltre, riceverà immediatamente una notifica sul proprio dispositivo. Una possibilità in più che certamente farà piacere a chi gestisce grosse pagine o a chi riceve molti commenti sotto i propri contenuti personali.

FORSE TI INTERESSANTI ANCHE >>> Apple registra nuovo brevetto: l’Iphone diventerà il nostro nuovo passaporto?

Today we’re rolling out pinned comments everywhere. 📌

That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh

— Instagram (@instagram) July 7, 2020