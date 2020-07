Al Bambino Gesù di Roma, sono state separate con successo due gemelle siamesi che erano attaccate per la testa. Si tratta del primo intervento riuscito al Mondo

Due gemelle siamesi, attaccate per la testa, sono state separate con successo dai medici del Bambino Gesù di Roma. Si tratta di un’operazione storica, il primo intervento di questo genere riuscito al Mondo. L’intervento è stato suddiviso in tre fasi distinte, con l’ultima operazione avvenuta con successo il mese scorso. A distanza di un mese, le due bimbe si trovano ora in ottime condizioni.

Le gemelle sono nate a Bangui, capitale del Centrafrica. Mariella Enoc, presidente dell’ospedale romano, ha deciso di portarle in Italia un anno fa, in seguito ad una visita effettuata presso una struttura pediatrica voluta da Papa Francesco.

Roma, separate due gemelle siamesi: le fasi dell’operazione

Come riportato dall’Ansa, l’operazione per separare le due gemelline siamesi originarie del Centrafrica non è stata di certo semplice. La lunga pianificazione di oltre un anno, però, ha portato alla buona riuscita del tutto. I medici del Bambino Gesù di Roma hanno compiuto un intervento storico, il primo in Italia e probabilmente al Mondo. Di tutto il lavoro, la parte più difficile è stata la separazione dei vasi sanguigni cerebrali condivisi. Il rischio era quello di ischemie o emorragie.

Proprio per questo, i medici hanno deciso di suddividere l’intervento in tre fasi distinte. La prima di queste è avvenuta nel maggio 2019, la seconda a giugno 2019 e la terza un mese fa. Gli sforzi di oltre 30 medici e infermieri della struttura ospedaliera permetteranno ora alle due bimbe di crescere e avere una vita normale.

