Compie 80 anni Ringo Starr, il cantante e batterista dei Beatles considerato, a torto, da sempre il meno talentuoso della band

I Beatles hanno segnato senza dubbio un’epoca e Sir Ringo Starr che spegne oggi 80 candeline, è stato sicuramente il più sottovalutato della mitica band. In un quartetto dove spiccavano per carisma e genialità John Lennon e Paul McCartney bastava poco per passare in secondo piano e immeritatamente è successo anche a Ringo Starr. In realtà il batterista del gruppo di Liverpool ha dimostrato di essere un geniale artista a 360°. La sua avventura con i Beatles inizia tardi, nel 1962 Pete Best lascia il gruppo e Ringo si inserisce alla perfezione come l’ultimo tassello mancante che serviva alla costruzione del mito. Batterista innovativo e ricco di fantasia con il suo genio musicale riesce a dare maggiore originalità ai Beatles. Le sue innovazioni tecniche, una tra tutte l’utilizzo delle sordine, hanno cambiato la storia della batteria e ispirato generazioni di batteristi. Per il gruppo di Liverpool ha interpretato brani come “With A Little Help From My Friend” e “Yellow Submarine” che fanno parte della storia della musica.

Ringo Starr e la sua carriera dopo i Beatles

Dopo aver chiuso l’esperienza con i Beatles, Ringo Starr intraprende la carriera da solista. Nelle vesti di cantante, cantautore e batterista regista oltre 20 album e diventa la stella dei tour delle All Star Band. Negli anni 80, problemi finanziari e di alcol hanno creato una crisi d’ispirazione che lo ha portato ai margini della scena musicale. Fortunatamente il suo talento e il suo estro sono riusciti a rimetterlo, dopo qualche anno, nella giusta carreggiata. Dal 1981 è sposato con l’attrice Barbara Bach, ex Bond girl. Nella sua carriera non sono mancate anche le incursioni nel cinema con risultati discreti. L’amore per la musica resta al di sopra di tutto però e negli ultimi anni Ringo è tornato a collaborare con Paul McCartney.

