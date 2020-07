Uno studio della Banca d’Italia ha messo in luce le forti difficoltà che l’impatto del Covid-19 ha provocato sul reddito e le finanze in generale di gran parte delle famiglie italiane

La Banca d’Italia quest’oggi, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato i risultati dell’Indagine Straordinaria sulle famiglie italiane nel 2020. “La quota di popolazione che non dispone di sufficienti risorse finanziarie liquide per restare sopra la soglia di povertà, senza entrate, per i prossimi 3 mesi arriva al 55%”, questa è la premessa iniziale dell’Istituto.

Oltre un terzo delle persone, si legge, oltre ad aver avuto un calo del proprio reddito, ha liquidità sufficienti a coprire le spese essenziali per meno di 3 mesi. Il coronavirus ha avuto un impatto più grosso sui lavoratori autonomi. Meno della metà, prima dell’epidemia, dichiarava di arrivare a fine mese con delle difficoltà: oggi è il 55%. I lavoratori dipendenti a termine in questa situazione invece è pari al 64%.

Redditto famiglie, difficoltà a pagare i mutui: il 30% dice ‘no’ alle vacanze

Nel complesso, il 15% degli individui afferma di aver avuto una riduzione pari alla metà del reddito. L’impatto è più negativo tra i lavoratori indipendenti con l’80% circa che ha subito un calo nel reddito e per il 36% la caduta è di oltre metà del reddito familiare.

Il 40% delle persone ha difficoltà nel sostenere anche le rate del mutuo, soprattutto nelle zone del Centro e del Sud. Un terzo di questi ha intenzione di far ricorso alla moratoria mutui.

Il 30% dei cittadini, invece, ha rivelato di non poter andare in vacanza quest’estate mentre il quasi 60% afferma che, anche al termine dell’epidemia, le spese di diletto saranno molto inferiori rispetto a quelle che avevano a disposizione prima della crisi.

