La situazione meteo vede un’Italia divisa in due: al Nord prevarranno fenomeni di instabilità, al Sud la situazione sarà totalmente diversa

Il meteo per la giornata di oggi vedrà una situazione di instabilità al Nord-Est a causa di un fronte di freddo atlantico che colpirà le regioni settentrionali. Con sé porterà anche un calo delle temperature. Situazione opposta al Sud, dove invece ci saranno picchi di temperature importanti.

Nel dettaglio, i rovesci colpiranno Lombardia orientale, Triveneto ed Emilia Romagna. In leggero peggioramento anche Marche ed Abruzzo. Attenzione alle raffiche di vento molto potenti che si scaglieranno sulla zone dell’Adriatico: previste bora da 90-100 km/h.

Regioni come Calabria e Campania invece vedranno i picchi di temperature superare i 30 gradi, ma senza eccessi davvero significativi.

Da domani, mercoledì 8 luglio, tornerà l’alta pressione su tutto il Paese con il caldo che aumenterà man mano. Per tutta la settimana, quindi, il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque.

Meteo, estate ‘discontinua’: il perché

Fino ad ora è mancata un’alta pressione dominante che non ha permesso una stabilità atmosferica per molti giorni consecutivi. Questa situazione dovrebbe continuare anche nelle prossime tre settimane di luglio che alterneranno temperature roventi a frescure dovute da fenomeni temporaleschi. Ciò accade perché a farsi guerra ci sono un flusso atlantico vivace da un alto ed l’alta pressione dall’altro. Secondo gli esperti non bisogna però stranirci solo perché non vi sono temperature che sfiorano i 40° come negli ultimi anni. Questa estate infatti potrebbe essere molto più gradevole rispetto alle precedenti.

Temperature minime e massime

Aosta 15/24

Torino 19/24

Milano 17/24

Trento 16/25

Bolzano 15/27

Venezia 20/25

Trieste 17/25

Genova 22/25

Bologna 17/26

Firenze 19/27

Ancona 18/23

Perugia 16/24

Roma 19/33

L’Aquila 15/25

Pescara 20/24

Campobasso 15/23

Napoli 20/32

Bari 21/29

Potenza 13/26

Catanzaro 19/30

Palermo 21/29

Catania 20/28

