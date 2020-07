Iliad sbarca anche su rete fissa. Grazie ad un accordo con Open Fiber, l’operatore telefonico fornirà anche connessione ad internet in fibra ottica

Da ormai quasi due anni, Iliad è entrato a far parte degli operatori telefonici che lavorano in Italia. Conosciuto principalmente per i suoi prezzi decisamente vantaggiosi, è riuscito a guadagnarsi oltre 5 milioni e mezzo di clienti in un lasso di tempo relativamente breve.

La compagnia francese è ora pronta ad allargarsi alla rete fissa. Grazie ad una partnership appena siglata con Open Fiber, presto sarà disponibile il servizio in abbonamento per avere Iliad in casa. L’operatore utilizzerà la rete in fibra ottica Ftth, garantendo la velocità di connessione più alta in circolazione, a seconda della copertura disponibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp, è rivoluzione: pronta l’unificazione con Facebook e Instagram

Iliad, la partnership con Open Fiber: “Rete fissa in arrivo”

Con una nota congiunta delle due società, Iliad e Open Fiber hanno annunciato poco fa la partnership che porterà la fibra ottica della compagnia francese in Italia. Un accordo che permetterà ad Iliad di allargare la propria offerta anche alla rete fissa, dopo aver ottenuto più di 5 milioni di clienti in meno di due anni.”Open Fiber punta ad un ruolo sempre più importante a livello nazionale ed internazionale” si legge nella nota: “Con questo accordo, Iliad può portare a termine il suo obiettivo di sbarcare nel mondo della rete fissa“.

Al momento, non è ancora chiaro quando effettivamente sarà possibile sottoscrivere un abbonamento con l’operatore francese per avere la fibra ottica in casa. Sicuramente, la partnership con Open Fiber fa intendere come Iliad voglia accelerare i tempi e proporre le prime promozioni il più presto possibile. “Open Fiber è leader nelle connessioni di nuova generazione” spiega Elisabetta Ripa, Ad della società: “Siamo l’infrastruttura di riferimento, in Italia come in Europa“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Padre presta carta di credito alla figlia, spesi 5100 euro in videogames