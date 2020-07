Coronavirus, 21 positivi a Roma provenienti dal Bangladesh: sospesi i voli. Il ministro della Salute Speranza ha preso la decisione dopo che sull’aereo proveniente da Dacca è stato riscontrato un focolaio

Tema caldissimo in queste ore resta il focolaio di coronavirus creatosi a Roma per l’arrivo di cittadini del Bangladesh infetti. L’aereo arrivato ieri notte al Terminal 5 dello scalo di Fiumicino trasportava 276 persone, tutte sottoposte a tampone preventivo. Secondo i primi risultati (circa metà del campione) sarebbero almeno 21 i positivi, trasportati d’urgenza allo Spallanzani. L’Unità sanitaria della medicina aerea, coordinata dal ministero della Salute ha confermato che la situazione è sotto controllo e che gli infetti verranno curati presso il nosocomio romano per evitare ulteriori contagi. Tutte le misure necessarie sono state adottate e il resto della popolazione non corre rischi.

Visto però l’elevato grado di infezioni provenienti da Dacca, il ministro Speranza ha deciso di sospendere i voli provenienti dalla capitale del Bangladesh.

Tra i passeggeri, sottoposti anche a test sierologici, un’altra ventina sono risultati positivi, palesando quindi di aver contratto il Covid-19 in passato. Questi ultimi sono stati ricoverati al centro sanitario di Casal Palocco.

La comunità del Bangladesh presente a Roma è molto numerosa e conta circa 25.000 individui. Il primo caso di contagio si era verificato un paio di settimane fa a Fiumicino, all’interno del locale “Indispensa“. Da lì il livello di allerta è cresciuto sino alla decisione attuale di sospendere i collegamenti internazionali.

Nel frattempo l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, ha ribadito la necessità di sottoporre a tampone tutti i cittadini bengalesi che vivono nella capitale. Dovranno recarsi di loro iniziativa nei centri Asl per effettuare anche le analisi sierologiche. Resta da capire se l’invito verrà raccolto a pieno.

