Vaccino coronavirus, arrivano buone notizie in Italia. Ecco l’ultimo aggiornamento fornito direttamente da Roberto Speranza, ministro della Sanità. Il politico oggi ha visitato una sede da cui potrebbe giungere una svolta a breve.

Vaccino coronavirus, l’Italia continua a compiere piccoli passi verso la soluzione finale. Ad annunciarlo è direttamente Roberto Speranza, ministro della Salute, con un messaggio postato attraverso i propri canali social.

“Ho visitato oggi l’azienda Catalent di Anagni in provincia di Frosinone. Se si supereranno tutti i test di efficacia e sicurezza nello sviluppo del vaccino per il Covid-19 sarà qui che si completerà parte del processo produttivo di AstraZeneca”, riferisce il politico.

Vaccino coronavirus, il messaggio del ministro Speranza

Come spiegato di recente da Walter Ricciardi, è già pronta una gerarchia ben salda dove sono state stabilite le priorità. A tal proposito, quando il medicinale sarà pronto, i primi a riceverlo saranno le categorie a rischio per età o patologie e ai militari e alle forze dell’ordine. Seguiranno poi tutti gli altri con un’ampia organizzazione ancora non è stata definita del tutto.

Ma nel frattempo continuano a giungere indicazioni positive come evidenzia il polito: “È notizia di oggi che anche il vaccino a cui sta lavorando Johnson & Johnson sarà completato qui.

Sono buone notizie che testimoniano come l’Italia e le sue eccellenze scientifiche e produttive siano al centro della sfida mondiale per il nuovo vaccino”.

