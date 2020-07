Il muovo trattamento anticorpale sviluppato da Regeneron entra nella fase 3 della sperimentazione. Il nuovo farmaco in gradi sia di prevenire che di curare le infezioni da Covid-19. In caso di esito positivo dei test richiesti, la cura potrebbe arrivare sul mercato ben prima del tanto atteso vaccino.

Un nuovo farmaco anticorpale si avvia ad entrare nella fase cruciale della sperimentazione, coinvolgendo 2000 cittadini statunitensi in diverse località. REGN-COV2, questo il nome del preparato sviluppato dall’azienda farmaceutica Regeneron, avrà una doppia funzione, cura ma anche prevenzione.

Nello specifico, in questa fase della sperimentazione, gli scienziati puntano a verificare l’efficacia nel farmaco nel prevenire l’infezione tra persone non infette che tuttavia sono entrate in stretto contatto con casi positivi. Ad esempio i conviventi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Coronavirus, il primo vaccino arriva dalla Cina: sarà riservato ai militari

Covid-19, il nuovo farmaco sarà testato su 2000 persone non infette

L’inizio della fase 3 della sperimentazione è stato annunciato dalla stessa società quest’oggi, attraverso un comunicato. Ad essere coinvolti saranno complessivamente 100 diversi siti, che monitoreranno la somministrazione del farmaco su circa 2000 americani. Al tempo stesso proseguono i test sui pazienti infetti, sia ospedalizzati che non. In questo caso sono circa 2900 le persone coinvolte, distribuite su 150 siti compresi tra Stati Uniti, Brasile, Messico e Cile.

A coaudiuvare la sperimentazione anche l’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive. “Siamo lieti di collaborare con il NIAD nello studiare il nuovo REG-COV2 – ha dichiarato il dottor George D. Yancopoulos, co-fondatore, presidente e direttore scientifico di Regeneron – un cocktail di anticorpi antivirale in grado di prevenire la diffusione del virus, che potrebbe essere disponibile molto prima rispetto a un vaccino“. “Stiamo conducendo prove simultanee – ha concluso Yancopoulos – per avanzare quanto più velocemente possibile verso una soluzione in grado di prevenire e curare le infezioni da Covid-19”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vaccino coronavirus, l’azienda di Pomezia: “Prima fiala a settembre”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24