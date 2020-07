Napoli-Roma 2-1: highlights, voti e tabellino della partita che ha chiuso la 30esima giormata di Serie A al San Paolo decisa da Insigne



Napoli-Roma 2-1: Gattuso ritrova la via dei tre punti e mettete sempre più in difficoltà Fonseca. Parte sicuramente meglio la squadra di casa che nel primo quarto d’ora sfiora due volta il vantaggio con Fabian Ruiz e Zielinski. Ma Pau Lopez in altrembe le occasiokni risponde presente.

Poco alla vilta la Roma cresce e prende campo, ma l’occasione più clamorosa è per la testa di Milik che centra la traversa. E sulla respinta Callejon manda incredibilmente alto. Ancora un paio di occasioni, una per parte, ma la gara non si sblocca.

Succede così tutto nella ripresa: passa il Nòpoli con una bella combinazione tra Mario Rui e Callejon (Pau Lopez non irreprensbile. Ma poco dopo Mkhitaryan fa 30 metri palla al piede senza essere cintrastato e dal limite fulmina Meret nell’angolo basso. C’è ancora tempo per rivedere in campo Nicolò Zaniolo dopo la rottura del crociato. Ma soprattutto per la perla di Lorenzo Insigne che disegna una parabola perfetta all’incrocio.

Napoli-Roma 2-1: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 55′ Callejon (N), 60′ Mkhitaryan (R), 82′ Insigne (N)

NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5, Di Lorenzo 6, Manolas 6 (63′ Maksimovic 6), Koulibaly 6.5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6.5 (85′ Elmas sv), Demme 6 (69′ Lobotka sv), Zielinski 6; Callejon 6.5 (69′ Lozano sv), Milik 6 (52′ Mertens 6), Insigne 7,5. All. Gattuso 7.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6.5; Ibanez 5.5, Mancini 6, Smalling 6 (30′ Fazio 5.5); Zappacosta 5.5, Pellegrini 6.5 (75′ Cristante sv), Veretout 6, Spinazzola 6.5; Mkhitaryan 6.5, Kluivert 5.5 (65′ Zaniolo 6); Dzeko 6.5. All. Fonseca 6.

AMMONITI: Demme (N), Pellegrini (R), Koulibaly (N), Mancini (R). Veretout (R)

