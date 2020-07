I giornali di Londra anticipano lo stop alla rete ultraveloce 5G della società cinese Huawei da parte del governo di Boris Johnson

“Stop al 5G” è il chiaro messaggio che il Sunday Telegraph fa passare dalle sue pagine anticipando le intenzioni del governo di Londra sulla rete ultraveloce di Huawei. Ufficialmente a motivare la decisione di Boris Johnson sembrerebbero esserci cause tecniche. Pare infatti che per l’intelligence britannica il colosso cinese, dopo le sanzioni subite dal paese da parte degli Stati Uniti, potrebbe non essere più in grado di garantire un livello alto di sicurezza informatica. Finora il coinvolgimento di Huawei sullo sviluppo della rete 5G nel Regno Unito è pari al 35%, la decisione del governo potrebbe a questo punto portare ad uno stop immediato del colosso di Pechino. La perdita della partecipazione allo sviluppo del 5G porterà Huawei a dover persino smantellare quelle strutture già create dall’azienda cinese all’interno dell’infrastruttura britannica.

I motivi dello stop al 5G di Huawei

In realtà il problema della sicurezza della rete 5G dopo le sanzioni arrivate alla Cina dagli USA sarebbero solo delle motivazioni di facciata. È più plausibile ipotizzare che la decisione del governo Johnson sia nata come ritorsione contro Pechino. I motivi sarebbero più di uno: innanzitutto per quello che sta accadendo ad Hong Kong e per la legge sulla sicurezza internazionale. A questo proposito Londra ritiene infatti che la legge in questione non solo violi le libertà degli abitanti di Hong Kong ma anche l’accordo stipulato al momento della cessione dell’ex colonia britannica. A tali motivazioni vanno poi ad aggiungersi le pressioni provenienti dagli Stati Uniti. Johnson si trova in questo periodo a cercare di negoziare un accordo commerciale con Trump essenziale per compensare i debiti nati dalla Brexit. Quindi trovare un modo per favorire i cugini d’oltreoceano appare sempre di più una priorità.

