Covid-19, attore di Broadway ancora positivo dopo 3 mesi: i sintomi non sono ancora scomparsi dopo oltre 90 giorni. Adam Perry ha raccontato la sua esperienza alla CNN

Adam Perry sta ancora aspettando il giorno in cui potrà ricominciare finalmente a ballare e ad esibirsi. L’attore e ballerino di Broadway è risultato positivo al coronavirus circa tre mesi fa, ma afferma che sta ancora affrontando gli effetti collaterali.

“È abbastanza terrificante ad essere sinceri. Non c’è niente come la sensazione di non riuscire a respirare“, ha detto al giornalista Kate Bolduan della CNN. Perry, che è risultato positivo a marzo, afferma che i suoi sintomi, ancora in atto, sono rappresentati da tosse secca e tensione al petto, con difficoltà respiratorie.

Ogni volta che pensa di stare meglio, i problemi di salute ritornano.

“Appena penso di esserne uscito, ripiombo di nuovo al punto di partenza“.

“All’inizio ho avuto due giorni di sintomi e poi mi sono sentito alla grande per i successivi tre. Quindi ho pensato di essere già guarito, di averlo battuto e invece sono ricaduto nel loop“.

L’attore, che ha recentemente recitato in “Frozen” a Broadway, ha detto che la vita è cambiata per lui in ogni modo. Dopo essere stato una persona in condizioni fisiche ottimali, con un fisico atletico da ballerino professionista, ora si sente vulnerabile e fuori fase.

“Faccio otto spettacoli alla settimana da 15 anni“, ha detto. “Ora la capacità non è la stessa. Prego quotidianamente di poter tornare alla normalità e di poter essere di nuovo in grado di fare tutte le cose“.

Perry ha detto che i suoi medici pensano che la sua salute migliorerà.

“Più medici mi hanno detto questo“, sottolinea. “Il virus è come un pendolo che oscilla nel tuo sistema immunitario e alla fine si fermerà“.

Ma, ha aggiunto, “Essendo una nuova malattia nessuno sa veramente a cosa si va incontro“.

L’attore ha voluto la lanciare un messaggio a tutti sull’effetto del SarsCov2: “Dobbiamo essere coscienziosi e stare attenti ai contagi, indossare le mascherine e comportarci bene in attesa che arrivi il vaccino“.

