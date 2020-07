Arrivano i risultati di uno studio globale sul Coronavirus. La nuova mutazione si diffonde più rapidamente ma la gravità della malattia resta fortunatamente invariata.

Come tutti i virus anche il SARS-CoV-2 è soggetto a mutazioni che possono modificare il suo comportamento sotto diversi aspetti. A tal punto che, confermato da diverse ricerche, il virus attualmente in circolazione è estremamente diverso a quello diffusosi inizialmente. La nuova forma, chiamata dai ricercatori G614, ha infatti quasi completamente sostituito quella iniziale (D614), spostandosi dall’Europa agli Stati Uniti.

Uno studio condotto a livello globale – come riportato dalla CNN – ha confermato questo cambiamento, riscontrando inoltre un deciso aumento della contagiosità. Fortunatamente però non sembra esserci un peggioramento delle condizioni cliniche nelle persone infettate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> COVID-19, ricercatori svelano: “La cannabis può aiutare contro il virus”

Coronavirus, nuova mutazione più contagiosa ma non più pericolosa

Un team internazionale di ricercatori ha fatto sapere nella giornata di ieri che la nuova mutazione è attualmente la forma dominante di virus in circolazione. Nonostante sia più propensa a diffondersi, passando più facilmente da un ospite all’altro, non ci sono evidenze che le persone riportino forme più severe della malattia.

“Attualmente è la forma dominante – ha dichiarato la dottoressa Erica Ollmann Saphire, dell’Istituto di immunologia di La Jolla – adesso è di fatto questo ‘il’ virus.” Una mutazione dunque non inattesa e che in generale non preoccupa gli scienziati più di tanto: “Sappiamo che il nuovo virus è ‘più in forma’ – ha continuato la dottoressa Saphire – ma allo stesso tempo non è peggiore del precedente.”

Già nelle scorse settimane inoltre, diversi esperti avevano rassicurato riguardo queste mutazioni. Nonostante i cambiamenti di alcuni fattori, ad esempio la propensione al contagio come in questo caso, l’efficacia di un eventuale vaccino rimarrebbe infatti invariata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Coronavirus Usa, nuovo record di contagi: 53mila nuovi casi in 24 ore

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24