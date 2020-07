Sarà un meteo condizionato nuovamente dall’anticiclone anche durante questo giovedì. Venerdì tutto potrebbe cambiare: arriva un break temporalesco.

Nella giornata di ieri, abbiamo potuto osservare come alcuni temporali si stiano impadronendo della nostra penisola, specialmente nella parte centrale del Nord Italia. Questi temporali potrebbero prendersi l’intero settore nella giornata di venerdì, dove un vero e proprio break temporalesco colpirà l’Italia.

Intanto però, durante questo giovedì, il meteo sarà segnato soprattutto da un marcato anticiclone, che continuerà a far alzare le temperature sulla nostra penisola. Aumento dei valori termici che però non eviterà nuovi ed intensi temporali soprattutto su Piemonte e tra Friuli Venezia Giulia ed Alto Veneto.

Avremo quindi una situazione abbastanza variegata sul Belpaese, con le piogge che potrebbero iniziare a colpire le regioni del Nord Italia, ed un vero e proprio caldo africano che potrebbe investire il resto del paese. Infatti, anche nella giornata di oggi, avremo temperature fino ai 35° su diverse zone del paese.

Meteo, esplode l’anticiclone: sole intenso tra Centro e Sud

Come abbiamo anticipato, sarà una giornata particolare per il meteo sulla nostra penisola, con l’anticiclone improvvisamente interrotto al Nord Italia. Infatti anche oggi potrebbero verificarsi dei temporali sulle regioni settentrionali. Andiamo quindi a scoprire che tempo farà durante la giornata odierna, analizzando i tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia anche oggi avremo un comparto diviso in due. Infatti da una parte il sole investirà le regioni di Nordovest, come Lombardia, Liguria e Piemonte, mentre dall’altra si verificheranno intensi temporali su Trentino, Friuli Venezia Giulia ed Alto Veneto. Nonostante tutto le temperature sono in locale aumento, con massime tra i 30 ed i 34 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo ancora una volta una giornata nel segno del meteo stabile. Sul settore centrale, infatti, il sole dovrebbe splendere su tutta la penisola, salve qualche innocuo annuvolamento nel corso della giornata. Le temperature, anche qui faranno registrare un lieve aumento, con massime che andranno dai 30 ai 35 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, anche qui prosegue la fase di bel tempo. Infatti qui siamo in pieno anticiclone africano, con il sole che renderà il clima a dir poco torrido. Infatti avremo cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, con temperature in aumento che arriveranno a toccare una massima di 38 gradi.

L.P.

