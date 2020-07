Campione di poker, aveva già combattuto la leucemia. Matteo Mutti si è spento a soli 29 anni dopo aver contratto il Coronavirus

Avrebbe fatto 30 anni tra poco più di un mese, ma ha perso la vita. Matteo Mutti, campione italiano di Poker, si è spento a soli 29 anni dopo aver contratto il Coronavirus. Viveva a Tirano, in Valtellina, chi l’ha conosciuto l’ha sempre definito pacato, educato, mai una parola fuori posto.

Il 16 aprile, Matteo è stato ricoverato in terapia intensiva con danni irreparabili ai polmoni causati dal virus. Ieri a Tirano, nella Chiesa di San Martino si sono svolti i funerali per dare un ultimo saluto ad un giovane ragazzo con il quale la vita è stata ingiusta. Attorno

Matteo Mutti, un grande professionista nella vita

Famoso nel circuito del poker, un bravissimo ragazzo, che di sfide ne ha affrontate: non solo davanti ad un tavolo da gioco. Pochi anni fa gli era stata diagnosticata la leucemia, ed è stato per molto tempo in cura presso l’ospedale San Matteo di Pavia. Ha combattuto contro un grosso male per tantissimo tempo, ma ne è uscito vincitore, proprio come in una delle partite di poker a cui è abituato a vincere.

