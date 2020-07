Nel nuovo capitolo della saga dedicata ai dinosauri, Jurassic World: Dominion, è stato confermata la presenza del cast originale per l’intero film

Sam Neill, storico protagonista dell’universo di Jurassic Park, ha dato una notizia molto attesa da tutti i fan della saga sulla presenza del cast originale in Jurassic World: Dominion. Insieme all’attore che interpreta il famoso paleontologo Alan Grant ci saranno infatti anche Laura Dern e Jeff Goldblum. La notizia che infiamma i fan della saga, nata dal romanzo del 1990 Jurassic Park di Michael Crichton, è che per i tre attori del cast originale non si tratterà soltanto di un cameo. La loro partecipazione infatti sarà rilevante per tutta la durata del film, l’ultimo delle 5 fortunate pellicole dedicate alle avventure contro i dinosauri.

Jurassic World: Dominion

Le riprese di Jurassic World: Dominion, a causa dello stop nato per l’emergenza della diffusione del coronavirus, riprenderanno a breve. La regia è stata nuovamente affidata a Colin Trevorrow ed è già stata resa nota la data di uscita che dovrebbe essere l’11 giugno 2021. Sam Neill ha dichiarato che ritroverà i suoi vecchi compagni d’avventure Laura Dern e Jeff Goldblum che vestiranno ovviamente i panni del Dottor Ian Malcom e della Dottoressa Ellia Sattler. Tutto come una volta quindi a parte il fatto che “forse non riuscirò a correre come 27 anni fa” ha dichiarato Neill nel corso di un’intervista a Yahoo Movies UK. A cercare di uscirne vivi dall’incontro con i dinosauri oltre allo storico trio ci saranno anche Chris Pratt e Bryan Dallas Howard.

