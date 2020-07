Irina Shayk, trasparenze esagerate: che spettacolo. La foto condivisa su Instragram per pubblicizzare un nuovo reggiseno ha fatto il pieno di like

La super modella russa è tornata a battere un colpo su Instagram e l’ha fatto in grande stile, come sempre. Sul proprio profilo social ha condiviso uno scatto piuttosto piccante che la ritrae con un nuovo modello di reggiseno per una casa di moda di cui è testimonial. Con una perfetta forma fisica, per nulla intaccata dai mesi di lockdown, la bellezza dell’est sfoggia un Bra piuttosto aderente e soprattutto con delle trasparenze davvero esagerate. Ad esso è abbinato anche lo slip, dello stesso colore e con lo stesso effetto “vedo non vedo“.

Irina Shayk, trasparenze esagerate: davvero uno spettacolo

Proprio un anno di fa, di questi tempi, si faceva un gran parlare della presunta separazione (poi divenuta ufficiale) tra Irina Shayk e Bradley Cooper. I due erano riusciti a raggiungere un accordo per la custodia condivisa della figlia, la piccola Lea. Un rapporto che nonostante le presunte scappatelle dell’attore hollywoodiano (Lady Gaga) è continuato a gonfie vele pur da separati.

D’altronde una delle modelle più affascinanti del panorama mondiale non poteva non trovare un altro compagno alla sua altezza. Da poco si è vociferato di un suo avvicinamento con Scott Eastwood, figlio del celebre Clint. Di certo la sua bellezza non può passare inosservata, come testimoniano anche questi scatti recentissimi.

