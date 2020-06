Altre polemiche contro Trump, dopo che il tycoon ha twittato un video in cui si inneggiava al potere bianco. Dopo le polemiche il post è stato cancellato.

Non se la sta passando bene il presidente americano Donald Trump. Infatti, oramai, manca poco alle elezioni di Usa 2020, ed il tycoon continua a perdere terreno, tra scivoloni razzisti imbarazzanti e proposte fuori dal comune. Nella giornata di ieri, lo stesso Trump è tornato a far parlare di sè, con un tweet che inneggiava al “potere bianco“. Infatti il tycoon aveva postato un video di due persone che inneggiavano alla supremazia bianca.

Un tweet che sarebbe stato piacevole in tempi di pace, figuriamoci adesso che gli Stati Uniti stanno attraversando un momento difficile. Infatti da più di un mese i cittadini stanno scendendo in piazza, chiedendo uguaglianza e leggi che condannino razzismo e la brutalità della polizia.

La Casa Bianca, inevitabilmente, ha provato a mettere una pezza sullo scivolone di Trump, affermando che il presidente non aveva sentito lo slogan urlato nel video. Eppure il tycoon aveva aggiunto come descrizione al tweet, la didascalia con scritto: “Great people” (Gente Fantastica).

Usa, altro scivolone di Trump che inneggia al potere bianco: Biden va all’attacco

Dopo l’ennesimo scivolone di Trump sul suo attivissimo profilo Twitter, Joe Biden ha colto l’occasione per scagliare l’attacco. Infatti il leader democratico sarà il concorrente di Trump alle prossime elezioni e non poteva avere occasione più ghiotta per conquistare ulteriore terreno.

Infatti lo stesso Biden ha denunciato il video postato da Trump, che ritraeva un gruppo di pensionati in Florida che non solo inneggiava all’attuale presidente, ma gridava anche lo slogan: “Potere ai bianchi“.

Così il candidato democratico alle prossime elezioni non ha perso tempo, ed è partito all’attacco. Infatti Biden, dopo aver denunciato il tweet ha ricordato a Trump che siamo nel bel mezzo di una battaglia per scegliere l’anima del paese. Ma non solo il democratico ha ricordato che il tycoon ha già scelto da che parte stare.

Così Trump, con l’ennesimo scivolone, non solo perde altro terreno, ma alimenta la tensione scatenata dagli eventi dell’ultimo mese. Infatti dopo gli omicidi per mano della polizia di George Floyd e Rayshard Brooks, il popolo americano si è svegliato e sta lottando duramente per l’uguaglianza.

L.P.

