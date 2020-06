Una causa a Netflix per il nuovo film di Sherlock Holmes. Gli eredi di Arthur Conan Doyle non ci stanno, e puntano a difendere la proprietà intellettuale dello scrittore

Intorno alla fine del XIX secolo, lo scrittore scozzese Arthur Conan Doyle diede vita a Sherlock Holmes, l’investigatore privato più famoso di sempre. La collana di romanzi ebbe un successo incredibile, tanto che ancora oggi vengono riproposte nuove rivisitazioni con film e serie tv di successo.

Tra i vari prodotti che hanno riscontrato un enorme riscontro da parte della critica – come i film con Robert Downey Jr e la serie tv con Benedict Cumberbatch – ce ne sono alcuni che si sono discostati troppo dalla storyline principale. Tra questi, probabilmente, c’è anche “Enola Holmes“, il nuovo film targato Netflix. Gli eredi dello scrittore scozzese, dopo aver avuto la possibilità di vedere in anteprima il lungometraggio, hanno deciso di fare causa al servizio di streaming.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Nasce Erica, la prima attrice robot: reciterà in un film nel 2021 – VIDEO

Sherlock Holmes, causa a Netflix: la motivazione

Gli eredi di Arthur Conan Doyle hanno ritenuto l’opera di Harry Bradbeer eccessivamente fuorviante e ben lontana da ciò che lo scrittore scozzese aveva scritto nel XIX secolo. Per questo motivo, hanno deciso di difende la proprietà intellettuale di Doyle e fare causa a Netflix. Alla base di tutto, ci sarebbe il modo in cui l’attore Henry Cavil ha interpretato Sherlock Holmes. La troppa emotività e trasparenza non fanno parte del personaggio dei romanzi, caratterizzato dal classico stile british e apatico.

Per giustificarsi, i creatori del film hanno spiegato come in realtà la storia sia basata principalmente sulla serie di libri “The Enola Jones Mysteries“, scritta da Nancy Springer. Ma la perenne presenza del personaggio di Sherlock Holmes, in vesti lontane dall’originale, hanno convinto gli eredi di Arthur Conan Doyle a procedere per vie legali.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Batman, due clamorosi ritorni e un debutto nel futuro al cinema