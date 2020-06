Troppi voti ingiusti alla sua hit, la Queen del twerk non ci sta. Elettra Lamborghini non le manda a dire sui suoi profili social

Non sono passate nemmeno 24 ore dalla nuova hit estiva della coppia inedita Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini. Due donne molto apprezzate nel panorama italiano, tant’è che la loro canzone è stata attesissima. A poche ore dall’uscita del loro pezzo “La Isla” su Twitter impazzava l’hashtag con il titolo della canzone proprio per lanciare la hit estiva anche sui social.

Uscita a mezzanotte, “La Isla” è la hit che mancava a quest’estate. Due regine delle hit che insieme hanno letteralmente creato una bomba. Non tutti sono d’accordo.

Elettra Lamborghini contro le critiche

Il blog di Infomusica ha pubblicato le personali pagelle ai nuovi singoli e tra questi anche “La Isla” della coppia Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini. La hit estiva che sembrava potesse essere una bomba, è stata valutata con un 2 dai blogger, insieme alla hit di Baby K e Chiara Ferragni. “Ecco, con Baby K e Elettra Lamborghini – si legge dal blog – è la stessa cosa: “Cosa ci fanno queste nella musica?”. Stessa sensazione di inadeguatezza”.

La queen del twerk non ha preso al meglio la critica, forse poco costruttiva, ed ha commentato: “Sapete solo sminuire, non ne avete per NESSUNO… casualmente i pezzi che non si incula nessuno ( scusate il francesismo ) gli date la lode… invidia?! Boh! Siete i critici della sagra della salsiccia 👎🤡”.