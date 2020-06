Durante il punto della situazione Coronavirus con la stampa, il governatore del Veneto Luca Zaia ha comunicato che ci sono ancora 22 focolai

La situazione relativa al Coronavirus è in netto miglioramento, con numeri costantemente in calo e una visione sul futuro prossimo più rosea. Ma guai ad abbassare la guardia. È il messaggio che sta continuando a veicolare Luca Zaia, il governatore del Veneto. Durante il suo consueto punto con la stampa, ha tenuto a rimarcare il concetto.

“Al momento, la nostra regione conta ancora 22 focolai” spiega Zaia: “Ma è sbagliato dire che sono aumentati, non è vero“. Nello specifico, il presidente del Veneto ha dichiarato come, dei 22 focolai totali, 13 siano privati e 9 in strutture di riposo per anziani. Nonostante i numeri in miglioramento, Zaia si è comunque detto: “molto preoccupato” e ha ribadito l’importanza di osservare tutte le precauzioni del caso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Palazzo Grazioli, Berlusconi dice addio: pronto il trasloco

Coronavirus, Zaia dichiara: “Abbiamo ricevuto molte segnalazioni”

Il governatore del Veneto, nel corso del suo punto sulla situazione Coronavirus, ha spiegato di come nel weekend siano arrivate numerose segnalazioni di spiagge affollate. “Vuol dire che i cittadini vogliono maggior sicurezza” spiega Luca Zaia: “Sono molto preoccupato, nonostante i virologi dicano che il virus ha diminuito la sua virulenza“. Accodandosi alla comunicazione di Fontana in Lombardia (obbligo di mascherine per altri 14 giorni), anche Zaia ha ricordato l’importanza di indossare le protezioni: “Preghiamo tutti i cittadini di farlo nei luoghi chiusi e dove ci sono assembramenti”.

Riguardante il focolaio creatosi a causa di una badante moldava positiva al Covid, il presidente del Veneto ha annunciato che verranno effettuati tamponi gratuiti a tutte le badanti che tornano dai loro paesi. “È importante salvaguardare la salute di anziani e lavoratori” ha concluso Luca Zaia.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Meloni: “Ad ottobre il Governo cadrà, addio maggioranza in Senato”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24