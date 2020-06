Un emendamento del Decreto Rilancio, in seguito al Coronavirus, blocca gli sfratti fino al 31 dicembre 2020. Pd e Leu allungano il periodo di garanzia.

Il Decreto Rilancio è quasi pronto per essere pubblicato ed intanto esce una nuova proroga che tutela i cittadini in difficoltà. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, saranno bloccati gli sfratti, per immobili ad uso abitataivo e non, fino al 31 dicembre 2020. A promuovere la proroga ci ha pensato un emendamento ideato da Pd e Leu, che ha trovato approvazione in commissione Bilancio della Camera.

Così, con la nuova norma verrà estesa la proroga fino al termine del 2020, ed adesso si attenderà solo il sì delle Camere per la proposta dei due partiti di centro-sinistra e sarà finalmente approvata. Una scelta che però ha scatenato dei malumori non tanto nel popolo, ma per chi è a capo dell’edilizia italiana, come Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Andiamo quindi a vedere le parole di Spaziani Testa in merito alla nuova proroga.

Coronavirus, nuova proroga per gli sfratti: la protesta di Confedilizia

Dopo la decisione arrivata da Pd e LeU è scoppiata la rabbia di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Infatti Spaziani Testa, in merito alla proroga ha affermato che il blocco degli sfratti è un provvedimento irresponsabile ed un insulto al diritto di proprietà.

Ma poi Spaziani ha sferrato un nuovo attacco, ricordando i milioni di Imu versati dagli italiani nelle casse dello Stato, che secondo Spaziani Testa il governo non si è degnato nemmeno di rinviare.

Il blocco degli sfratti fino a fine anno, deciso dalla maggioranza, è un atto da irresponsabili e un insulto al diritto di proprietà.

Così il provvedimento preso da Partito Democratico e Liberi e Uguali fa crescere la tensione nel mondo dell’edilizia, con una proroga definita irresponsabile. Vederemo se le due parti si riavvicineranno nei prossimi giorni.

C’è da dire però che la Proroga ancora deve passare, visto che si aspetta il “Sì” della Camera. Starà quindi alle Camere decidere se il provvedimento è giusto o irresponsabile come definito dal capo di Confedilizia.

