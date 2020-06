Alex Zanardi rioperato al cervello. Il famosissimo atleta è tornato sotto i ferri poche ore fa, con un’altra operazione che è durata davvero parecchio.

Continua ad essere in una situazione critica l’atleta italiano Alex Zanardi. L’atleta, che come tutti sanno è stato investito da un camion mentre correva l’ennesima gara della sua vita, è stato oggi rioperato. Ancora una volta i medici hanno dovuto intervenire sul cranio e sul cervello dell’ex pilota, che ora è tornato stabile. Ora Alex Zanardi è stato nuovamente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dove resta sedato e intubato, si legge nella nota ufficiale dell’ospedale toscano in cui è fermo da diversi giorni. L’operazione è durata oltre due ore e mezza ed è stata necessaria per riparare i tessuti e le imperfezioni che si erano ripresentate dopo la prima e delicatissima operazione.

