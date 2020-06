Scuole, pronto il piano per ripartire. Tra le varie indicazioni dettate dal Comitato tecnico-scientifico, ve n’è anche uno relativo a eventuali casi di tosse o raffreddore. Ecco cosa succederebbe in tal caso.

Se uno studente presenterà febbre e tosse, pur non collegati al Covid-19, non potrà recarsi a scuola per almeno tre giorni. Come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, è questa una delle indicazioni tracciata dal Comitato tecnico-scientifico in vista del nuovo anno scolastico.

Scuole, tre giorni di stop in caso di tosse o raffreddore

Oltre non aver dovuto incontrare persone positive negli ultimi 14 giorni e non potersi presentar in aula se si ha 37.5 di febbre o una «sintomatologia respiratoria», c’è anche quest’altro aspetto da considerare. Il problema, semmai, è relativo ai classici episodi di influenza che avvengono inevitabilmente ogni anno negli istituti.

E il problema – evidenzia il quotidiano – sorge proprio qui: chi controllerà? È vero che ogni struttura potrà avvalersi di un medico per tutte le emergenze, ma queste riguardano più i casi di contagio che le normali infiammazioni della gola. A tal proposito il Cts spiega che «si demanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e dei minori».

Queste regole sanitarie saranno valide anche per le scuole d’infanzia, nelle quali si lavora per la divisione dei bambini in piccoli gruppi e nello stesso spazio con giocattoli lavabili di proprietà della scuola e non portati da casa. Sottogruppi, dunque, che potrebbero portare anche a un grande investimento anche sul fronte insegnanti dato l’attuale rapporto maestre-studenti.