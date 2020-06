Pagamento in contanti, nuova stretta a partire da luglio con un nuovo limite fissato. E ci saranno ulteriori novità anche a partire dal 2021, come già tracciato dal Decreto fiscale.

Cambia di nuovo il tetto massimo dei pagamenti in contatti. Come previsto dal Decreto fiscale, si passa dai 3.000 euro attuali ai 2.000 a partire dal prossimo luglio. E non finisce qui: una nuova riduzione, infatti, è già prevista per l’inizio del 2022.

Per quel periodo la soglia massima tornerà ad appena 1.000 euro, praticamente allo stesso livello fissato nel 2011 prima della svolta giunta poi nel 2016. L’intento, ovviamente, è frenare il riciclaggio di denaro, l’evasione fiscale e ogni manovra economica non regolare.

Pagamento in contanti, nuovo tetto da 2.000€

Tale direttiva introduce anche un credito d’imposta per imprese e attività a proposito dei Pos, favorendone dunque l’uso. L’articolo 22 ha infatti fissato un bonus pari al 30% delle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici a favore delle realtà che hanno meno di 400 mila euro nell’anno precedente.

Sull’argomento si è pronunciato anche il responsabile dell’area Credito di Confcommercio: “Questa nuova misura è sicuramente un’agevolazione fiscale all’uso dei Pos, ma non dobbiamo nemmeno dimenticare che accettare pagamenti con carta è ormai d’obbligo da alcuni anni nel nostro Paese. Nel frattempo si registrano 3 milioni e 400 mila di Pos installati in tutta la Penisola”.

Potrebbe interessarti anche —–> Tassa sui conti correnti a fine giugno: chi è esente dal pagamento

Il vantaggio di incassare ‘virtualmente’ – evidenzia il dirigente – è innanzitutto la sicurezza. Le controindicazioni, invece, potrebbero essere di natura economica o culturali. Tipo un pagamento davvero minimo o un’anziana, per esempio, che chiaramente avrà poca dimestichezza con certe tecnologie. “Ma in fondo per i commercianti vari – spiega – muoversi con transazioni economiche è molto più sicuro che accumulare contanti in cassa”.