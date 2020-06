Con il suo ultimo post su Instagram, il fenomeno della Juventus Cristiano Ronaldo ha sfoggiato un look decisamente insolito, che il web non ha perdonato

Cristiano Ronaldo, in un modo o nell’altro, fa sempre discutere di sé. Il campione della Juventus sta giocando una stagione di alto livello con la sua squadra, e ieri sera è andato ancora in gol su rigore contro il Lecce.

Dopo la delusione della Coppa Italia, l’obiettivo del portoghese è quello di arricchire la bacheca con il secondo titolo in Serie A, prima di puntare alla Champions League. Ma il numero 7 della Juventus è parecchio influente anche fuori dal terreno di gioco. Pochi minuti fa, con un post sul suo profilo Instagram, ha fatto parlare ancora di sé. Questa volta non c’entrano i gol o le giocate, ma una scelta di look che il web non sembra aver apprezzato, a partire dai suoi compagni di squadra.

Cristiano Ronaldo, i commenti sul look insolito del portoghese

Posa statuaria, camicia e pantaloni corti con una fantasia decisamente insolita e sneakers bianche. Il look stravagante di Cristiano Ronaldo ha già fatto scatenare il web. L’outfit proposto dall’asso portoghese non sta riscontrando particolari apprezzamenti, anzi. Tra i centinaia di migliaia di commenti, ce ne sono alcuni molto divertenti. A partire dal suo compagno di squadra Leonardo Bonucci, che ha commentato con un secco “Incredibile”.

Anche Claudio Marchisio, ex bandiera della Juventus, ha espresso la sua opinione con una serie di emoji che non lasciano spazio ad equivoci. E poi ci sono i fan da tutto il mondo, che si chiedono dove sia lo stile tanto millantato dal cinque volte pallone d’oro. La didascalia della foto, infatti, recita: “Starting the weekend with a good vibe and a good style“. Che piaccia o meno, CR7 è comunque riuscito ancora una volta a far parlare di sé.

