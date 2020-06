Telegram ora offre anche le videochiamate: dopo l’annuncio delle scorse settimane, ora c’è anche l’ufficialità. Ecco il procedimento per attivare la funzione sui vostri cellulari.

Ora sarà possibile fare videochiamate anche attraverso Telegram. Dopo l’annuncio di quasi un mese, infatti, ora è la possibilità è concreta. Si parte solo dalla versione beta per iOS, ma si attendono novità a breve a tal proposito. A giorni, per esempio, è atteso l’arrivo anche per la versione Android.

Telegram, ecco come videochiamare adesso

La funzione, adesso, va semplicemente attivata dal momento che non è di base. Per farlo bisogna innanzitutto installare la versione 6.3 della piattaforma, aprire l’applicazione e da lì premere per ben dieci volte sulla voce ‘impostazioni. Così facendo sarà possibile attivare il toggle relativo alla voce “Experimental features“.

Una volta fatto ciò, basterà solo entrare in una chat per far partire una primissima videochiamata. Servirà nient’altro che premere sull’icona del contatto in alto a destra e comparirà la scheda del contatto in questione. Lì, tra tutte le opzioni disponibili, ne compariranno due nuove: una chiamata o una videochiamata appunto. Bisogna scegliere la seconda e il percorso è completo.

Seguiranno giorno o settimane di verifiche, per poi tracciare un bilancio e vedere il da farsi. Se i test dovessero essere positivi, questo nuovo servizio potrebbe essere disponibile anche sulla versione di Telegram. Molto dipenderà anche dalle recensioni che ne verranno.

