Operazione Data Room: accessi abusivi ai registri dei gestori telefonici. Dipendenti usavano illecitamente i dati carpiti attraverso il sistema informatico. Venti provvedimenti cautelari

Una vasta operazione scattata alle luci dell’alba e coordinata dalla Polizia Postale di Roma, ha portato all’emissione di venti provvedimenti cautelari per i reati di accesso abusivo a sistema informatico, detenzione abusiva e diffusione di codici di accesso, nonchè violazione della legge sulla privacy.

Un sistema collaudato attraverso cui i dipendenti venivano illecitamente in possesso delle informazioni personali dei clienti contenute nei data base delle compagnie telefoniche. Ad essere coinvolti erano anche degli “intermediari“, che vendevano ai call center le generalità (con relativi numeri di telefono) per inoltrare richieste pubblicitarie. Un ulteriore guadagno era rappresentato dalle previste commissioni per ogni portabilità del numero che arrivano fino a 400 euro.

Le indagini svolte dagli agenti del Cnaipic della Polizia Postale, hanno svelato che la compravendita di dati si stava estendendo dal settore telefonico a quello dell’energia. Un sistema radicato che permetteva di acquisire potenziali clienti, arrivando ad inoltrare le offerte senza il minimo consenso dei soggetti interessati. A gestire l’acquisizione dei dati era un imprenditore campano, che a sua volta era in grado di estrarre ulteriori quantità di informazioni, grazie alle credenziali sottratte illecitamente ai dipendenti ignari (durante la notte).

Il procuratore capo della Procura di Roma, che ha coordinato le indagini, Michele Prestipino, ha dichiarato: “E’ la prima indagine in cui viene applicato l’articolo 167 bis del testo unico della Privacy e che colpisce chi diffonde archivi personali procurando un danno”.

Anche Telecom Italia ha voluto sottolineare la propria gratitudine alle forze dell’ordine per aver risolto la questione, denunciando il danno subito e dichiarandosi parte civile.

